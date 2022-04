Blandine ROGLIN

Intéressée depuis toujours par les sciences de la communication, je me suis naturellement orientée vers un Master en Communication des entreprises. La rigueur, le dynamisme et le sens du relationnel font partie de mes principales qualités. Actuellement chargée de clientèle en assurance, cette insertion professionnelle m’a permis de faire évoluer mes capacités organisationnelles, mon aptitude au travail en équipe et à la communication interne. Ce fut avant tout une entrée concrète dans le monde du travail. Engagée et responsable dans les missions que j’ai réalisées, j'ai acquis une grande maturité et une solide expérience au cours des différents postes auxquels j'ai été rattachée.



Mes compétences :

Développer de nouveaux supports de communication i

Animation d'ateliers participatifs

Suite Adobe CS3/CS5

Suite Microsoft Office

Relations presse et relations publiques

Gestion de projets événementiels

Internet

Relations clients

Communication externe

Marketing

Communication interne

Responsabilité sociétale des entreprises