Blandine ROIG

Je décris mon parcours et mon objectif professionnel avec les verbes "Analyser, Imaginer, Collaborer et Transmettre".

De formation initiale Ingénieure Généraliste de l'Ecole Centrale de Lille, mon profil est pluridisciplinaire. J'ai travaillé en tant qu'Ingénieure R&D dans le secteur des technologies pour la biologie et la santé et je possède un doctorat en Physique. J'ai toujours évolué dans des environnements multi-compétents autour des systèmes de détection et travaillé avec des personnes aux profils variés (biologie, mécanique, optique, chimie, électronique, médecine...).

Je souhaite poursuivre dans cette voie très stimulante et enrichissante (pilotage ou participation à des projets transversaux, support interne ou client). Pour ma prochaine expérience professionnelle, je souhaite aussi garder une composante technique forte tout en développant mes compétences de gestion de projet (Ingénieure R&D, Responsable de projet technique par exemple) et en mettant à profit mon sens du service et de la transmission.



Mes compétences :

Labview

Spectroscopie

Microscopie confocale

MATLAB

Optoélectronique

Optique

Traitement de données

Traitement du Signal

Simulation numérique

Modélisation

Instrumentation

Expérimentation