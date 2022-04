Carine MATHA (MELLIER)

Issue d’une formation généraliste (Ecole Centrale de Lille), je me suis spécialisée en infrastructures à l’occasion d’un double diplôme à Stockholm. Ces études à l’étranger m’ont permis non seulement d’acquérir un anglais fluide mais également de confirmer de solides connaissances techniques que j'ai mis quotidiennement en application chez ARCADIS pendant plus de cinq en bureau d'études Ouvrages d'art. J'occupe à présent un poste de Responsable de lot Voie chez SIEMENS, dans lequel mes compétences multidisciplinaires et ma personnalité curieuse, dynamique et mon bon relationnel sont de vrais atouts.



Mes compétences :

Dynamique

Impliquée

Rigoureuse