Avec la double compétence en Etude et DET dans le domaine des

aménagements urbains, je bénéficie d’une expérience

transversale et adaptée à toutes les phases des projets (conception, réalisation,

exploitation).

Mon expérience est complétée par une intervention sur des grands projets

d’infrastructure linéaire, en synthèse réseaux et visa.



Mes compétences :

Autocad

Ingénierie

Informatique

Gestion de projet

Management