Blandine ROSENBERG

Je suis en mesure de vous proposer :



· Fortes aptitudes en relations

interpersonnelles et en communication avec des différentes équipes au niveau national et international.



· Suivi

de la performance opérationnelle (indicateurs, mise à jour des bases de données, tableaux de bord).



· Expérience

dans gestion et suivi des projets technico-commerciaux au niveau international



· Coordination

des besoins clients avec vérification du stock, approvisionnement.



· Solide

expérience dans un environnement industriel auprès de la grande distribution.



· Résolution

tous problèmes ou litiges à mes taches quotidiennes



Je peux vous offrir mon dynamisme et travail sérieux, ma motivation et expérience de travail en équipe et en autonomie acquis dans l’environnement international.



Mes compétences :

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

GIMP

EDI

Adobe Photoshop

Sage ERP X3

Bonnes Pratiques de Fabrication

Navision