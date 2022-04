Etudiante en Licence pro Métiers du Notariat, cumulant plusieurs emplois en parallèle, je suis à l'écoute d'opportunités en Rédaction notariale (Disponible à partir du 01/07/18).



A plus long terme, mon projet est de rédiger des actes en étude notariale (DIMN l'année pro ?) tout en conservant ma passion nordique pour le temps libre (enseignement et pratique).



Mes compétences :

Perfectionniste

Polyvalence

Responsable

Dynamisme

Autonomie

Détermination

MS-Office ME