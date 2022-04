Blandine ROUX

J'ai été formatrice pendant plus de 20 ans, j'ai essentiellement animé des actions sur des thématiques en lien avec la relation client. Très à l'écoute des difficultés rencontrées par les salariés et agents que je formais (stress, tensions, conflits...) j'ai eu l'envie de me former à la Sophrologie pour être en mesure d'apporter dans mes formations des outils concrets de gestion du stress.

Mes expériences dans le recrutement et le contexte économique de ces dernières années ont toujours suscité chez moi un intérêt fort pour les questions liées à l'emploi. Lors d'une phase de transition professionnelle j'ai eu la chance d'une part de pouvoir bénéficier d'un bilan de compétences et d'autre part d'un soutien dans mes recherches de la part d'une association. Je sais combien il est essentiel de pouvoir bénéficier d'un regard extérieur dans une phase de changement professionnel.

Depuis 2015 j'accompagne des demandeurs d'emplois dans le cadre de l'association SNC.

Cette expérience m'apporte beaucoup au plan humain et me conforte tout naturellement dans mon souhait de faire de l'accompagnement mon métier. J'ai suivi une formation à la pratique du bilan de compétences qui m'a apportée une méthodologie.

Ce qui m'anime c'est avant tout la relation d'aide. De nature spontanée, j'aime apporter un soutien basé sur la réflexion et l'action.



Mes compétences :

Formation

Accompagnement collectif

Relations clients

Pratique du Bilan de Compétences

Recrutement