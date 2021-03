Blandine ROUX

Bonjour,



Je vie à St Martin de Crau.



Après avoir effectué un BTS assistant de gestion et une licence professionnelle RH management & conduite de projet, j'ai commencé ma vie professionnelle dans les entrepôts de Castorama à st martin de crau.

Après 6 ans au poste d'assistante administrative au service exploitation je suis devenue responsable d'exploitation (adjoint au responsable de dépôts).

Cette expérience m'a permis de développer certaines compétences : l'adaptabilité et la communication sont devenus mon quotidien. La coordination (membres de mon équipe, ainsi que ceux de différents services : achat, import, transport), et le management prestataire sont devenus mes challenges. Le but était d'atteindre l'excellence opérationnelle et la satisfaction client.

Dans la même continuité je suis maintenant approvisionneur sec frais et surgelé pour Foodex Sud (importateur et distributeur dans le secteur alimentaire).



Le respect et l’honnête sont pour moi importants dans ma vie personnelle mais aussi dans ma vie professionnelle.



Naturellement sportive, je pratique régulièrement la natation, la course à pied, l'escalade et la danse et a randonnée en montagne.



Mon dicton préféré est « qui ne tente rien n’a rien ».



Mes compétences :

Gestion du temps

Sens des priorités

Sérieuse

Adaptabilité

Dynamique

GEstion comptabilité: EBP, Sage saari, Ciel

Microsoft Office

WMS Geode Adonix Reflex PMM