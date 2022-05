Sandrine SIMON

Bonjour,



J'ai décidé de me lancer un nouveau challenge dans la logistique, en tant que responsable ou simplement assistante.

J'ai une expérience de responsable logistique au sein de Peltracom France, 13 Arles, fournisseur de terreaux pour professionnels et "gamme amateur".

Mobile géographiquement sur la région PACA, une grande expérience préalable comme intérimaire me permet de m'adapter très rapidement à toutes situations, qualité étayée par ma fonction de responsable logistique.

N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous correspond au 06.18.90.10.26 ou au 06.23.69.56.55.



A bientôt.



Mes compétences :

assidue

consciencieuse

Motivée