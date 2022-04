Blandine RUCKEBUSCH

Mon expérience d’assistante de direction de plus de 20 ans aux côtés de membres du CODIR dans des entreprises à dimension internationale me permet d’être immédiatement opérationnelle.

Ce que j’apporte à mon patron : proactivité, autonomie, conception ; je lui fais gagner du temps ; j’aplanis les difficultés pour lui rendre les choses plus faciles ; je suis un véritable relais.

Parmi les mes valeurs ajoutées : communication, organisation, rigueur, discrétion et confidentialité, esprit d’équipe.



Mes compétences :

Conception

Sens du service

Proactivité

Organisation

Microsoft Office

Autonomie professionnelle

budgets

SAP

