Blandine RUMEAU

Spécialisée dans le développement mobile sur plateformes iOS, j'ai également des compétences serveur qui me permettent d'avoir une vision globale projet, et de concevoir des architectures client-serveur répondant au mieux aux besoins du client.



Initialement autodidacte, j'ai acquis de nombreuses compétences par moi-même, avant de suivre une formation diplômante de Concepteur Développeur Informatique d'1 an.



J'ai une volonté à toute épreuve, l'esprit d'équipe, une grande faculté d'adaptation, et je suis avant tout passionnée par mon métier.



Mes compétences :

IOS

Cocoa

Applications mobiles

Architecture

IPad

Objective-C

Développement iOS

Application IPhone

Développement web