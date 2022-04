Blandine STAPEK-WECK

Une expérience globale de la communication associée à une bonne connaissance des différents leviers marketing web, communication digitale et social media, j'ai pu démontrer lors de mes expériences mes qualités rédactionnelles et relationnelles et mon savoir-faire en conduite de projet.



Mes compétences :

Réseaux sociaux

Relations publiques

Relations Presse

Rédactrice

Photographie

Stratégie de communication

Organisation d'évènements

Gestion de projets

Budgeting

Partenariats stratégiques

édition