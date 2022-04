Blandine TARRÈRE

Conseil en Propriété Industrielle et Mandataire agréé auprès de l'Office Européen des Brevets dans les domaines de la chimie, l’agroalimentaire, la biologie et les biotechnologies:

- Rédaction de demandes de brevet en français et en anglais

- Suivi des procédures auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, l’Office Européen des Brevets et l’Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle ainsi qu’à l’étranger;

- Recherche d’antériorités et orientation du travail des chercheurs en fonction;

- Veille concurrentielle;

- Rédaction de notes juridiques, d’études de brevetabilité et de liberté d’exploitation en français et en anglais;

- Elaboration de stratégies de protection par les droits de propriété industrielle;

- Rédaction d’observations de tiers et dépôt en Europe et à l’étranger;

- Participation à la gestion de litiges : contrefaçon, revendication de propriété, rédaction de mémoires d’opposition et de recours;

- Gestion d’un portefeuille de clients.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Biologie

Biotechnologie

Brevet

Chimie

Conseil

Conseil en Propriété Industrielle

Innovation

Propriété industrielle

Valorisation