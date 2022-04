Blandine THUEL

Lancée en 2009, Acthuel a pris son envol. Avec une équipe de 3 personnes, nous avons créé avec d'autres un vrai réseau de compétences.

Agence d'accompagnement de projets, en stratégie et développement durable, nous avons installé nos bureaux dans MultipliCITE au coeur de Saint Juéry. Notre activité est principalement dans le secteur agricole et agro-alimentaire.



Sur le modèle de la pépinière d'entreprise, MultipliCITE a fait le choix d'optimiser la matière grise et les savoir faire pour offrir une palette plus large de prestations tout en gagnant en réactivité.



Concilier développement économique et développement durable, c'est possible ... notre philosophie au coeur de notre ADN, valoriser les compétences et le travail en réseaux pour accompagner nos clients toujours de manière plus globale, pour renforcer leurs stratégies et être leur partenaire... durable

En plus de mes activités professionnelles, je suis élue, conseillère communautaire, vice présidente de l'agglomération de l'albigeois, en charge de l'économie sociale et solidaire, économie circulaire et circuits courts. Mon activité professionnelle s'exerce ainsi principalement en dehors de ce territoire et même au delà des frontières européennes.



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Stratégie de communication

Conduite du changement