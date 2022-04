Blandine VALLA - MARIE

Bilingue et Multiculturelle

Experte en services de Relocation aux salariés en Mobilité Nationale et Internationale et aux Direction des Ressources Humaines des entreprises.



Avec 7 années dans un Groupe International de «Relocation Services» et 15 années de Mobilité Internationale, j’offre des services de qualité en travaillant en partenariat avec les départements des Ressources Humaines des sociétés clientes, leurs salariés et les prestataires en France et à l’étranger.

Je suis passionnée par la gestion de projet : recruter une équipe, la former et la motiver pour réussir, établir et gérer un budget avec un résultat positif.



Mes compétences :

Création

Gestion d'équipe

Gestion de projet

Management

Mobilité

Mobilité nationale

Mobilité nationale et internationale

Ressources humaines