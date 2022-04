Blandine VERDIER

Depuis Avril 2008 : Chef de produit/Coordinatrice de collection free lance



Création de la société CréaMod’Conseil sarl : société de conseils et d’accompagnement de fabricants de vêtements dans l’élaboration de leur offre produits, dans la définition des collections :

Réalisation de books de tendances, décryptage des défilés et adaptation de ces derniers à la fast fashion, recherches de matières et de fournitures dérivées des défilés et des grandes tendances de la saison.

Réalisation de croquis de modèles adaptés à la clientèle visée.

Conseils en organisation et mise en place de process de production des collections (recherche des sourcing matières, accessoires et usines de fabrications…)



Mes compétences :

budgets

Cache

Microsoft Excel

Merchandising

Marketing

Adobe Photoshop