Degano ISABELLE

Forte d’une solide expérience commerciale, mon parcours est ainsi jalonné de différentes étapes dans des domaines BtB variés m'ayant chacun permis de grandir dans mon expérience.



Mon attrait pour les langues étrangères et mon souhait de partager avec des cultures différentes m'ont logiquement conduit vers un environnement international et une meilleure compréhension d’un marché globalisé.

Tout d'abord, d’un point de vue commercial au travers d’actions permettant de mieux comprendre le marché, développer de nouvelles opportunités et maximiser le potentiel des clients existants.



Puis, d’un point de vue marketing, tout au long de mon parcours professionnel, la création de plans de formation, d’argumentaires de vente, l'élaboration de documents mailing - publicitaires, la mise en œuvre de campagnes de prospection m'ont permis avec mes équipes, de mener à bien des plans marketing appropriés à chaque marché ou segments de marché.



En fait, un décryptage des chaînes de décision couplée à une compréhension des problématiques clients m’ont permis de tracer un chemin au travers de chaque organisation et, finalement, participer à la croissance de mon entreprise comme celle de mes clients.



Aujourd'hui, je souhaite relancer ma carrière avec un nouveau défi qui me permettra de continuer à grandir dans mon expérience.



Mes compétences :

Export

Marketing

Sales

Communication

Vente

Animation d'équipe

Pack office

Siebel

SAP

JDEdwards Suite

Movex