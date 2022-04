Blandine VINCENT

Après des études supérieures en informatique et sciences humaines, une longue expérience d'enseignante avec en parallèle des formations en thérapies, la fondation d'une association de développement personnel, ma foi en l'être humain, mes qualités d'écoute, d'analyse et de création m'ont conduite à m'installer comme conseillère et créatrice en communication.



Aujourd'hui, j'accompagne artisans, commerçants, professions libérales et patrons de petites PME dans la communication, celle-ci étant la clé de la réussite.

Si vous aussi souhaitez être accompagné et conseillé, je suis à votre service.



Mes compétences :

Accompagnement

Arts

Communication

Conseil

Création

Développement personnel

Internet

Physique

Physique Quantique