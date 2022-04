Je suis Directeur Commercial métiers plomberie /génie climatique chez Prolians groupe Descours et Cabaud dans les Pays de la Loire .

Mission :

Développement du fond de commerce .

Rationalisation des fournisseurs .

Achats et négociation .

Mise en place du plan d'Action Annuel .



Mes compétences :

Positif et s'adapte aux situations.