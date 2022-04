Blee GIJOE

Blee Gi Joe : Artiste musicien

Style: Rap-Reggae-Roots (R3)

Groupe : OSMOSIS

Contact: +221776690710

Discographie :

Entre 2000 et 2002, Blee a participé à 3 compilations :

Politichien

Dk 2000

Moytul

Il a été invité dans l'album Inondation de Daddy Bibson pour le fameux titre «Djaraaf » qui fit un tabac à l’époque.

En janvier 2007, depuis l’Europe, il sort son premier album international 'Siggi'. Du côté des critiques comme des mélomanes, le satisfecit fut accordé. En janvier 2013, l’opus «Maraiama» (qui traite de l’excision) a été sélectionné pour faire partie d’une compilation « Sapori dal VCO » sortie en Italie.



Vidéographie :

Djaraaf

Jaambaar dawul

Talaatay Manhattan

Pire outrage

Njukël

Politichien

Mariama

Tërëdi

Motus … et bouche bée

Wax-waxéet



Actualités : nouvel album ce 2017 a été enregistré entre les USA, l’Europe et le Sénégal. Il s’agit d’un album éclectique de 16 titres réalisé avec la collaboration d’instrumentistes de classe internationale :

Guitare solo : Doudou Konaré (Sénégal)

Guitare basse : Dembel Diop & Laye Seck (Sénégal)

Claviers : Cheikh Ndiongue & Ousmane Sow (Sénégal)

Accordéon : Philippe Mallard (France)

Kora : Youssou Koutoudio (Senegal)

Violon : Frédérico Gibo (Italie)

Percussions : Mattéo Pelleti

Vocals : Ashley Maher (USA) Cool Cock 6 (Allemagne), Hampathé «Sahel Blues », Flexy Jilly (Sénégal) disponible en téléchargement sur https://www.musikbi.com/apps/main.html?album=b4b3cb31-f833-4ed5-ac46-22678dde0ad2 #/recherche



Artiste musicien