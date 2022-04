Blemand JUDITH

J’ai longtemps travaillé dans la restauration, et savoir reconnaitre ce qu’un client désir pour l’amener à changer ses habitudes, ne peut se faire que par confiance.



Le rassurés sur les produits, la qualité et savoir changer de position pour le faire découvrir d’autre horizons.



Je l’ai fait, et chaque moment partager me donner encore plus envi, l’envi de donner plus de les aider dans leurs recherche pour un dîner, le choix de la consommation des vins…



C’est donc pour cela que j’ai choisi faire une formation à l’IFOCOP de paris 11ème.

Valoriser mes acquis par un diplôme commerciale, mais rester dans mon activité de table et me spécialiser dans l’évènementiel, pour continuer à faire ce j’aime le plus….



Mes compétences :

Organiser

Rigueur

Ténacité