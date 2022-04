Retrouvez nous sur notre page entreprise sur Viadeo ! http://www.viadeo.com/fr/companies/blet-measurement-group







Nos chiffres clefs :

Date de création : 1946

Statut: SAS

Toutes nos usines sont en Europe : 40 à 400

personnes

Nbre de visiteurs surArray : 8000/mois

Nombre d’articles dans notre catalogue : 7500



BLET Measurement Group est spécialisé en appareils de mesure et de contrôle : Métrologie, mesure dimensionnelle, mesure et contrôle,levage, manutention, automatisme et comptage, et environnement.



Voici une liste non exhaustive de nos produits :

Comparateurs, duromètres, tachymètres, micromètres, anémomètres,transmetteurs de précipitation, disdromètres,analyseurs de gaz, pyranomètres, contrôleurs d’épaisseur,programmateurs, compteurs, chronomètres, trusquins,balances, agitateurs,palpeurs, jauges de profondeur,dynamomètres,bancs de mesure,tensiomètres, stroboscopes,projecteurs de profil, colonnes de mesure dimensionnelle, limiteurs de charge, pieds à coulisse, bras de mesure, machines de traction…



Nos produits se répartissent en quatre catégories.

Métrologie, Atelier, « Sélection BLET »: un programme complet d’appareils de mesure et de contrôle.



Nous mettons également à votre disposition nos services d’étalonnage,

de formation et de SAV/réparation.



