Bleu D'ARDOISE

Âgé de 49 ans, marié et père de 3 enfants, j'exerce le métier de technicien de maintenance depuis 26 ans dans le semi-conducteur. Parallèlement, j'ai créé en 2008 une auto-entreprise dans le secteur de la décoration à base d'ardoise. Des étiquettes pour le jardin mais aussi des marque-places pour la table ou des tableaux et pancartes pour la maison. Plus récemment, des bijoux en ardoise sont venus compléter la gamme de produit.



Mes compétences :

Art

Art de la table

Bricolage

Décoration

équitation

Mécanique