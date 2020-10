Bleu HABITAT

Bonjour et bienvenue,



BleuHabitat recherche de nouveaux talents en TÉLÉPROSPECTION À DOMICILE afin de développer et faire évoluer le site sur toute la France.



Ce site est spécialisé dans la mise en relation et le conseil via sa régie publicitaire, entre Particuliers ayant besoin de vendre, acheter, louer, diagnostiquer, rénover ou réaliser leurs travaux où projets avec des professionnels du bâtiment et de lhabitat ainsi que de limmobilier tous secteurs confondus.



L'objectif est de proposer aux :



Particuliers : des compétences et un savoir faire en matière de conseils et daccompagnements de projets divers.

Professionnels : des « Espaces Partenaires » aux annonceurs, aux auto-entreprises ainsi quaux entreprises, professionnels et indépendants du bâtiment et de limmobilier, agents immobilier indépendants, agences immobilière, aux diagnostiqueurs immobilier ainsi quaux syndics de copropriété afin dobtenir des contacts qualifiés sur votre région.

Lintérêt du concept est de proposer une solution pour les particuliers, les auto-entreprises, les entreprises, les professionnels du secteur bâtiment ainsi que de limmobilier , en leurs offrant un espace de service adapté et des solutions leurs permettant dêtre en contact directement via la plate- forme.



Les prestataires bénéficient dune visibilité privilégiée sur lorsque les visiteurs effectuent une recherche de prestataires où bien un dépôt dannonces proche de chez eux, dans leur département ou leur région où au delà.



