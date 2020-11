Bonjour, je suis fondateur et gérant de la société Infobat, création de visuels 3d pour l'immobilier et l'architecture : www.infobat3d.com



Nous avons développé l'application www.designeo3d.com qui permet aux professionnels de l'immobilier de réaliser leur perspectives, plans 3d et visites virtuelles en quelques minutes avec une qualité photo.



Nous proposons également la première banque de données d'images 3d pour l'immobilier : www.infobatstock.com