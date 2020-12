Michel WALTHERY

Nous réalisons toutes expertises avant l'achat ou la vente d'un bien immobilier, lors de l'établissement d'une succession, d'une liquidation de communauté, d'une sortie d'indivision, d'un partage, d'une donation, d'une expropriation...



Nous valorisons et évaluons votre patrimoine immobilier dans le cadre d'une planification successorale.



Pour les entreprises, nous réévaluons vos actifs immobilisés e.a. pour une meilleure gestion de votre entreprise ou l'octroi de nouvelles lignes de crédits ou lors de cession, fusion, acquisition.



Notre cabinet réalise aussi tous types d'états des lieux locatifs et avant travaux, constats de malfaçons.



Un Expert à vos côtés qui vous aidera à évaluer votre patrimoine, solutionner des problématiques successorales, optimiser vos coûts et transactions.



Demandez-nous un avis objectif et reconnu afin de prendre la bonne décision.

Plus d'infos sur www.cci-expertise.be

25 années d'expérience qui feront toujours la différence.



Mes compétences :

Expertise

Achat

Vente

Audit

Droit immobilier

Expert immobilier

Valuation

Commerce

Location

Entreprise

Cession d'entreprise

Evaluation de fonds de commerce

Etats des lieux

Succession