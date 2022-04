Broglé JÉRÔME

Issu d'une famille oeuvrant depuis 1936 dans la construction (deux générations d'entrepreneurs de bâtiment - PME de Gros-Oeuvre de 40 salariés), je fais évoluer le périmètre des activités familiales vers mon domaine de prédilection: l'Immobilier.

Assurant le développement et la gestion de plusieurs cabinets-conseils en transaction immobilière résidentiel et professionnel sur le sud du Haut-Rhin, assurant une activité d'Expert Immobilier certifié CEIF FNAIM et développant, fort des expériences familiales, une activité de promotion-construction (résidentiel et professionnel) et d'investisseur immobilier, je suis un agent immobilier épanoui!

La défense de notre profession et de nos activités, le lobbying me stimulant, j'assume également la présidence de la FNAIM du haut-Rhin (premier syndicat des professionnels de l'immobilier, avec 12 000 adhérents en France et près de 85 dans le Haut-Rhin).

Ouvert à toutes initiatives et propositions professionnelles, je recherche activement des opportunités de croissance et de développement de nos activités immobilières.



Mes compétences :

promotion immobilière

expertise immobilière

immobilier

Investissement

Immobilier d entreprise