Spécialisée depuis plusieurs années dans les services vidéo et multimédia, BLEU LASER met à votre disposition toutes ses compétences pour mener à bien vos projets.



- Numérisation de bandes vidéo (professionnelles ou grand public) vers CD, DVD, Blu-ray, Fichiers informatiques.



- Programmation de CD interactifs (catalogue produit, CD évènementiels...)



- Programmation et Authoring de DVD Video et Blu-ray

(chapitrage, versions multilingues, pistes de sous-titres...)



- Duplication (gravure et pressage) de vos médias en petites, moyennes et grandes séries.



Pour toute informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter et à consulter notre site http://www.bleulaser.com



A bientôt.

Toute l'équipe de Bleu Laser.



