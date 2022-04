Bleuenn QUÉLENNEC

Activité : ARCHITECTE chef de projets.



A l'écoute et au conseil des acteurs de la construction (maîtres d'ouvrages et techniciens) dans une optique de travail d'équipe pour une optimisation du projet sous toutes ses coutures (architecture, techniques, économie, sociologie, ...).



EXPERIENCE dans les domaines suivants:

- équipements (salle des fêtes, centre de loisirs, groupe scolaire, collège, restauration scolaire, ...)

- logement individuel groupé

- logement collectif (accession, locatif, social et privé)

- tertiaire

- logement individuel

- aménagements paysagers

- projet BIM (modélisation des informations du bâtiment)



Gestion des phases d'étude, suivi architectural et technique de l'exécution.



Logiciels de travail:

- Archicad

- Twinmotion

- Photoshop

- InDesign

- Office

- notions sketchup



Principaux PROJETS EN COURS:

- construction d'un groupe scolaire et d'un accueil de loisirs en Seine et Marne. 9 classes maternelle, 13 classes élémentaires, ALSH pour 100 enfants (études en cours).

- construction de la Maison du Handball à Créteil pour la FFHB (chantier en cours ) . Surface: 13700 m². Enveloppe prévisionnelle: 25M€ HT. Projet BIM . Livraison prévue en juillet 2018. Equipe: Agence Delamy (mandataire), Sémon-Rapaport & Associés (architectes associés), BG Ingénieurs conseils, EXE.

- construction de 67 logements à Brou-sur-Chantereine. MOA: MDH Promotions. Chantier en cours





Principaux PROJETS REALISES:

- Construction de 14 maisons individuelles à Villecresnes (91)

- Construction de 20 maisons ossature bois à Crosne (91)

- Reconstruction et réhabilitation du groupe scolaire de l'Almont à Melun (77)

- Extension de l'école élémentaire de Coubert (77)

- CLSH à Brie Comte Robert (77)





WWW.SEMON-RAPAPORT.COM



Mes compétences :

Gestion de projet

Urbanisme

Architecture

Architecture d'intérieur

Design d'espace

Chef de projet

Développement durable

Économie du projet

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Architecte conseil

Archicad

BIM

Twinmotion