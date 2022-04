Blin XAVIER

Avec cinq années d’expériences dans le domaine de l'industrialisation, des méthodes et des moyens généraux, j'ai été diplômé lors d'une reprise d'étude en 2012-2013 d'un Master II en Gestion et Pilotage de Production.



Je suis maintenant à la recherche d'un projet dans le domaine des méthodes/travaux neufs dans le cadre de la mise en place/modification de moyens de production.



Disponible sous préavis et mobile sur le grand ouest.







Mes compétences :

Lean manufacturing

Industrialisation

Gestion de production