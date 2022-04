Blis GROUP

Blisgroup est un groupe de services spécialisé dans la logistique de précision, les transports spéciaux et les supports techniques. blisgroup s'organise autour de quatre pôles :



- Transport et Logistique de précision

- Facility Management

- Digital et Édition Informatique Numérique

- Immobilier



Le pôle Transport et Logistique de précision à travers les marques, RESEAU RCL, ECS EXPRESS, GUIDON EXPRESS et L@D. blisgroup développe un savoir-faire par une gamme de services individualisés, suivis et fiables 24 H 24 & 7 J/7.



- Transport urgent, planifié, deux roues.

- Transport Européen avec un bureau à Varsovie

- Transport en température, dirigée -20° +20°, Santé plus, une gamme complète d’emballages isothermes NFS99-700

- Transport en matières dangereuses, classe 2 à 9

- Logistique de proximité, 40 stocks en France, prestations HLS/RELAY COMPTOIR/CROSS-DOCKING

- Stockage entrepôt de 3000m2, sud de Paris et un espace logistique urbain au cœur de Paris

- SAV Client, e-commerce

- Livraison sur mesure (B to C à valeur ajoutée...) et collecte technique



Le pôle Facility Management à travers sa filiale SVS :



- Implant logistique

- Gestion du courrier In situ ou externalisée

- Accueil (gestion des appels, badges, salle de réunion...)

- Intendance générale (services techniques...)

- Implants vaguemestre (pilotage de la distribution interne, service de livraison sur mesure...)

- Logistique promotionnelle de l'économat



Le pôle Digital et Numérique à travers sa filiale KOSKA, société éditrice du Logiciel Live for Sotfware permettant l'exploitation transport logistique et facility.



Le pôle Immobilier à travers sa filiale blis-immobilier :



- Recherche du bien

- Investissement

- Aménagement

- Gestion locative et service du Facility



Cet ensemble s'organise autour de 75 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros en 2016



http://www.blisgroup.com/