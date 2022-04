Blkacem TALHA

POSTE : CHEF MECANICIEN MARINE MARCHANDE



Etudes et activités professionnelles :

12 -09-1990 : obtention brevet d’officier mécanicien de la marine marchande.

25-06-87 : diplôme d’officier mécanicien de la marine marchande.

09-09-86 : brevet de lieutenant mécanicien de la marine marchande.

1986/87 : cours d’application à l’ISEM (institut supérieur des études maritimes).

1980/82 : Etudes théoriques à l’ISEM.

COMPÉTENCES:

-Responsable de la gestion technique à bord de différents types de navires (conduite, maintenance préventive, curative, entretien et réparation des différentes équipements :moteurs de propulsion, Groupes électrogènes, chaudières, compresseurs d’air, séparateurs huile et combustible, divers types de pompes, installations électriques, installations frigorifiques, climatisations, chauffage, installations hydrauliques, eau usée et différentes machines tournantes).

-Planification et réalisation des travaux, encadrement du personnel, gestion de la sécurité du travail.

-Grande capacité de gérer une équipe et optimiser son rendement.

-Analyse et traitement des performances techniques des différents équipements.

-Suivi de procédure de stock huile, combustible, consommable et pièces de rechange.

-Capacité de se familiariser avec n’importe quelle machine industrielle.

- Suivi des non conformités et actions correctives.

-Établir et spécifier les grands travaux des arrêts techniques, superviser les interventions de différents chantiers nationaux et internationaux.

-Responsable du suivi de la mise à jour des certificats de classe auprès des sociétés de classification.

-Responsable du suivi d’inspection des autorités maritimes, d’assurance, de classe et audit interne et externe par les différents organismes.

Expériences professionnelles :

Depuis 1994 j’ai occupé le poste de chef mécanicien sur les différents types de navires de Comanav et Comanav ferry dont 13 ans sur navire à passagers C/F AL MANSOUR.

‘Période de lieutenant et second chef mécanicien sur les navires de COMANAV

-Formations continues :

Possession des certificats STCW .

Mes atouts :

Méthodique, rigoureux, consciencieux, honnête, sens d’analyse , esprit d’équipe, grande capacité d’adaptation.

Langues :

Arabe +français : très bon

Anglais : bon

Anglais technique : bon

Logiciels :

Bureautique : Niveau avancé