Blondeau FREDERIC

Agence ARTCADIA architecture & design

Frédéric Blondeau architecte DSAA

Architecture - Aide à la maîtrise d'ouvrage - Maîtrise d'oeuvre



CONCEPTION, REALISATION ET SUIVI DES TRAVAUX

• Conception de projets ( conception générale en plan et en volume )

• Dossiers administratifs ( établissement des documents graphiques et pièces écrites de ma compétence)

• Dossiers budgétaires (Estimation des projets de 50 000,00 € HT à 500 000 €HT)

• DCE (plans détaillés, cahier des clauses techniques particulières, négociations avec les entreprises, tableaux de présentation des offres, élaboration des ordres de service)

• Dossiers d’exécution (réunions de chantier, comités restreints)

• Suivi de chantier (tenue de réunions, coordination et contrôle général des travaux)

• Dossier financier (élaboration des certificats de paiement, et suivi financier de l’opération)

• Réception des travaux (préparation des listes de réserves, suivi des levées de réserves)

• Parfait achèvement (Suivi de l’année de parfait achèvement)