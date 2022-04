Florence GIRAUD

Je suis COURTIER EN TRAVAUX depuis bientôt 6 ans , de formation commerciale et juridique, je me suis spécialisée dans les domaines de l'habitation et la construction,



Je propose un service de conseil à mes clients essentiellement particuliers et commerçants, de la rénovation d'une pièce à la création d'une extension, voir d'une construction.



Ma principale mission est d'accompagner mes clients dans la sélection d'artisans fiables, compétents et adaptés à leur projet.

Cette prestation de service est sans aucun engagement pour le client et se présente sous forme d'un rendez-vous sur le lieu du projet de travaux qui fait l'objet d'un audit.



C'est ainsi que j'acquière une vision globale des travaux à effectuer, que j'échange avec mon client sur les différentes étapes à envisager et le coût potentiel des travaux auquel il va devoir s'attendre.

Lorsque celui-ci est satisfait de ce que je lui propose je peux faire appel aux différentes compétences techniques des artisans pour l'aboutissement du projet.



Au-delà de la mise en relation des clients avec les professionnels du bâtiment tous corps d'état, je peux accompagner,mon client sur le plan commercial : de la réalisation des plans jusqu'à la signature des PV de réception (Procès Verbal).



Je propose également notamment aux clients des agences immobilières une estimation gratuite du montant total du projet de travaux afin de cadrer avec le budget ou d'aider à contracter un un crédit travaux auprès d'établissements compétents.



Ci-dessous la liste non exhaustive des travaux auquel je peux vous apporter une solution :



Constructions

Extensions

Surélévations

études de différents bureaux d'études ( béton, bois, électricité,RT2012 etc..)

architecture intérieure

architecture DPLG, étude, dépots de permis de construire ou de toute autorisation administrative, suivi de chantier. Diagnostiques, bilan sur les aides et subventions de l'état ou des crédits d'impôts.



Aménagement de combles

Travaux d'économies d'énergie : isolation, remplacement de menuiseries, installation de pompe à chaleur ou autre source d'énergie



Décoration / relooking / home-staging

Doublage des murs et cloisonnement des espaces en placo

Pose de faux-plafond / plafond tendu



Ravalement de façade

Construction et rénovation de murs de clôture

Mise aux normes électriques

Installation de VMC

Installation de chauffage, de panneaux solaires..

Rénovation de toitures (charpente et couverture)

Construction en ossature bois avec toit plat



Installation d'un poêle et du tubage

Installation de dressing et de placard coulissant

Création et pose d'escalier sur-mesure

Pose de faïence et de carrelage pour douche à l'italienne