Habituée aux univers mouvants et exigeants, je recherche aujourd'hui de nouveaux défis à relever et de nouvelles situations à gérer. Je suis dans la possibilité de mettre à profit mes expériences ainsi que mes qualités relationnelles. Possédant un goût très prononcé pour le contact humain, je suis patiente, empathique et compréhensive.

Je vous assurer de ma motivation et de mon profond désir de collaborer avec votre structure.





Je suis consciente que ce seul courrier ne peut refléter l'ensemble de mon potentiel et de mes qualités. Ainsi je souhaite vous rencontrer afin de vous présenter mon parcours et de vous exposer mon enthousiasme.



Dans cette attente, je vous prie d'agréer ,Monsieur, l'expression de mes salutation distinguées.









Florence GIRAUD





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Microsoft PowerPoint

Adobe Indesign

Adobe Illustrator