Florence GIRAUD

Pour de multiples raisons personnelles et professionnelles, j'ai fait le choix d'enrichir ma formation avec un DUT dans le domaine du développement informatique. Ce DUT a ensuite été complété par une licence professionnelle en alternance.



J'ai ensuite poursuivi, en tant que chargée du SID (Système d'informations décisionnel), le projet décisionnel de la Métro.



Mes compétences :

Biologie cellulaire et moléculaire

Biologie végétale

Informatique

Statistiques

Botanique

Génétique

Amélioration et sélection végétales

Biochimie

Agronomie

Chimie

Autonome et responsable

C

Ada

CSS 3

HTML 5

Java

PHP 5

Wordpress

SQL

JavaScript