Blondie SCHMITT

Étudiante en première année de master DynEA, je recherche un stage en France ou à l'internationale en rapport avec les écosystèmes aquatiques.

J'ai réalisé un stage au Centre de la Mer sous la direction de Monsieur Iker Castège. Le sujet du stage "Étude de la macrofaune benthique et du recouvrement algal sur les estrans de Guéthary et du rocher du Basta à Biarritz" s'inscrit dans le cadre d'un suivi réalisé depuis 10 ans. En parallèle, j'ai contribué à la mise en place d'un protocole de suivi sur les massif d'Hermelles (espèces d’intérêt communautaire) situés au rocher du Basta.

Cette expérience m'a permit d'acquérir une bonne connaissance des différentes espèces des estrans rocheux de la côte basque. Elle a également conforté mon goût certain pour le terrain.

Je souhaiterai approfondir mes compétences et connaissances pratiques sur les écosystèmes aquatiques tant pour les eaux littorales que continentales.