Blood Muriel MENGA-LOUYA

Je nomme MENGA LOUYA BLOOD MURIEL



JE CHERCHE UN EMPLOI EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR RESEAU SYSTEME



JE SAIS FAIRE:



Protocoles TCP/IP, FTP réseaux LAN, Protocoles TCP/IP, ADSL, Paramétrages de routeur (Firewall), VPN, Configuration Switch, Hub ; Mise en place des services : DHCP, DNS ; Installation, paramétrage d’un Hub ; Attribution et paramétrage d’adresse IP en Connexion Internet ; Création d’un Réseau Local ; Mise en place des serveurs et clients ; Assurer la fiabilité et la performance du Serveur ; Assistance des utilisateurs du Réseau dans la gestion de leurs Fichiers, Sauvegarde et la Protection des Antivirus



Installation et Configuration de serveur et postes clients ;

Installation Switch, Hub ;

Montage de micro-ordinateur, configuration, installation de périphérique, analyse, diagnostique et dépannage panne matériel sur Unité Central, installation des Carte d’extensions (Cartes Graphique, Réseau etc..) ;

Exécution de fonction technique pour le maintien des équipements on bon état ;

Assistance des installations des nouveaux Logiciels dans des Ordinateurs Clients plus mis à jours.