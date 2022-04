Blue Green, numéro 1 de la gestion de parcours en Europe, a su s’imposer sur le secteur grâce des compétences solides dans la gestion de centres de profit, un savoir-faire reconnu dans l’animation de la clientèle, la création de nouveaux golfeurs et la qualité de ses parcours.



L’expérience et l’envergure de notre réseau sont preuves de bases solides et de compétences

éprouvées dans le secteur du golf.



Blue Green propose aux golfeurs de profiter de 49 golfs en France, 2 en Belgique et 1 en Espagne.