BLUNE STUDIO, AGENCE DE CRÉATION GRAPHIQUE



Une imagination florissante au service du graphisme. Chacune de nos missions propose la réalisation et le suivi de chaque maillon de la chaîne graphique, de la conception à la fabrication, dans les domaines de la communication, la pub, la mode, la culture, l’événementiel, les médias, le web...



Inimaginable pour nous de voir petit quand il s’agit d’images ! Notre studio, par notre travail de conseil et notre savoir-faire, s’attache autant au sens qu’au visuel et offre une palette nouvelle aussi variée que pertinente.



Ensemble, nous déclinons vos projets créatifs :

• identité visuelle

• production d’images

• édition

• affiches

• logos

• illustrations

• site Internet…



Une écoute et un service sur mesure pour dessiner le cadre de nos plus belles réalisations communes.



Quelques références :

Fnac, SNCF, Darjeeling, LexisNexis...



Pour mieux nous connaître et parcourir notre portfolio ainsi qu’un aperçu de nos créations, contactez nous sur : studio@blune-paris.com



