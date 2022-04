Blyo Larios GBAHI

Salut, je suis Larios GBAHI ingénieur en management de la qualité sécurité environnement (QHSE). Présentement, je suis le responsable Hygiène Sécurité Sante Environnement à A.I.L ( Angélique International Limited ) une entreprise indienne pour un projet du ministère du pétrole et de l' energie pour la construction d'un poste de 225 kv et 90 kv à anoumabo dans la commune de maccory et djibi dans la commune de cocody .Je suis prêt pour une proposition d'emploi.



Mes compétences :

Microsoft Word

Gestion de la qualité

Microsoft Excel

ISO 14001 Standard

Audit

Procurement

ISO 900X Standard

Diesel