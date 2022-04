Bm Ben Amar NAILA

Gérante d'une société offshore totalement exportatrice implantée en Tunisie et dont l’activité principale est la saisie et traitement de donnée dans le domaine de la gestion de la paie, des charges sociales , et toutes formes de saisies et traitement de données pour le comptes des sociétés Françaises.

La réussite dans ce domaine lui a permis de développer ses activités dans l’externalisation pour le compte ses clients basés en France.



Une Direction Diplômée de France avec des années d'expériences probantes dans la gestion de la paie selon les législations Française et Tunisienne.