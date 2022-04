Nous sommes une PME en pleine croissance, implantée depuis 2001 au Luxembourg, et recrutons régulièrement de jeunes talents.

La BMC Academy, c'est la communauté que nous formons, où envie d'apprendre et de se développer se conjugue avec une ambiance conviviale et familiale.



Nous partageons des valeurs telles que l'esprit d'équipe, l'ouverture d'esprit, et surtout, l'ambition et la passion du challenge !





Notre concept est à la fois simple et innovant.



Nous commercialisons, via notre site internet, des charpentes métalliques 100% « do it yourself ». Le principe est simple : le client achète son bâtiment en kit, et le monte lui-même.





Nous commercialisons nos charpentes métalliques sous 4 marques majeures :



-Array (ou BMC) : il s’agit de notre marque la plus emblématique. Batimentsmoinschers propose des bâtiments en kit en acier galvanisé à chaud (pour la plupart), standards ou sur-mesure selon le besoin du client. Tous nos bâtiments sont fabriqués sur demande par nos partenaires agréés ;



-Array : afin de répondre à une demande plus urgente, nous commercialisons sous cette enseigne des bâtiments standards en stock, livrables sous un délai très court ;



-Array : nous nous positionnons depuis 2014 comme un véritable challenger du marché allemand de la charpente métallique, grâce à des avantages inédits sur le marché allemand (nous incluons notamment le calcul des statiques dans le prix, avec le meilleur qualité/prix du marché);



-Array : cette marque s’adresse au marché anglophone, notamment au marché africain. Nous travaillons actuellement sur le développement du marché anglo-saxon, via le lancement d’un nouveau site,www.easyhalls.uk.





Notre savoir-faire fait parler de lui dans la presse internationale : http://www.batimentsmoinschers.com/Revue-de-presse



