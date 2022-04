BMPR sarl est une entreprise de bâtiment tous corps d'état crée en 2014 par Mr Bedeir et son associé Mr Messaoudi. Son siège social est actuellement situé à Suresnes(92), BMPR prend en charge les travaux des particuliers comme des professionnels et possède une mobilité complète sur toute l'Ile-de-France.

Que ce soit pour toutes rénovations, agencement global et constructions d'appartements, de maisons et de locaux commerciaux la société BMPR est présente pour satisfaire ses clients.

Notre entreprise de bâtiment aspire à grandement se développer au cours des prochaines années.



Mes compétences :

Rénovation immobilière

Construction

Agencement global