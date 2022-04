Christelle FONTENY

Promotion des produits de l'aménagement de la maison (bibliothèques, meubles TV, Dressing et placards) Schmidt sur la région Nord Ouest

Animation et développement du CA du réseau de magasins sur les projets d'aménagement de la maison

Formation Produit et Commerce de concepteur-vendeur

Conception de projets d'aménagement (CAO)



Aménagement d'espace intérieur

Mobiliers sur mesure

Space planner

Merchandising

Rénovation

Décoration



Particuliers: Maison d'habitation, Appartement

Professionnels, ERP: Boutique, Bar, Restaurant, Hôtel, Bureau, Lieu Culturel



Mes compétences :

APS APD

Conception et aménagement d'interieur

Autocad

Croquis et perspectives 3D

Permis de construire

Indesign et Photoshop

Sketchup

Plans, coupes, élévations

