Julie FREYDIERE

Après une formation initiale en Sciences du Vivant, ma curiosité et mes besoins de créativité m'ont poussé vers une formation spécialisée en Innovations Biologiques.



A l'issu de cette formation, j'ai décidé de compléter mon cursus par un Master 2 en "Management de la Technologie et de l'Innovation" à l'Université Paris Dauphine, dont je suis aujourd'hui diplômée.



Aujourd'hui, je souhaite intégrer un poste à l'interface entre la R&D et le marché et dans lequel je puisse contribuer activement aux processus d'innovation.



Reste à saisir ma chance et...faire mes preuves.



Mes compétences :

Financement de projet

Technologies médicales

Innovation

Gestion de projet

Développement produit