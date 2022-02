Boniface DOUDOU

Dynamique, éfficace et compétent, j aime relevé de nouveaux defis. Malgré une formation en marketing , c'est dans le departement logistique et transport du groupe bolloré Cote d ivoire que j ai acquis mon expérience dans la profession.Aujoud'hui en plus du transport logistiques, j'ai au sein de ce même groupe participé à l exploitation du terminal à conteneur en tant que directeur adjoint chargé de la gestion du parc.

Mon objectif est d'intégrer le top management d'une société dans le transport et logistique ou dans le management d'un terminal à conteneur.