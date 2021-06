Bonnerot REGIS

Lors de mes nombreux voyages en amérique latine, comme photographe, j 'ai travaillé autour de la spiritualité indigène et de leur syncrétisme particulier. mes premières expériences de chamanisme ont eu lieu au Mexique avec une guérisseuse utilisant les champignons sacrés, là j 'ai compris l'incroyable pouvoir de guérison de ces pratiques, alors j'ai expérimenté seul jusqu'à trouver un guérisseur en amazonie nommé alberto Reategui. un métisse quechua, riche de cinquante ans d'expérience avec la plante sacrée d'amazonie nommée ayahuasca, Il m'a enseigné son travail de guérisseur avec ses innombrables et magnifiques chants, durant dix ans, j 'ai suivi ces enseignements plusieurs mois par an. j'ai assimilé sa chrétienté animiste, pour devenir moi même guérisseur et perpétuer cette tradition et connaissance, mais surtout pour continuer à soigner des gens.