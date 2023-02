Clarisse DEUBEL

Au fil de mes 20 ans d’expérience dans l’édition et les institutions muséales, j'ai acquis une polyvalence et une maîtrise de la chaîne graphique qui nourrissent et enrichissent ma pratique d'iconographe.



Issue d'une double formation en histoire de l’art et en édition, je suis curieuse de tout ce qui peut favoriser la diffusion de la culture.



Compétence spécifique :

- Clarification de droits iconographiques, audiovisuels et musicaux



Mes compétences :

Coordination

Numérique

Recherche iconographique

Édition

Gestion de droits iconographiques

Presse