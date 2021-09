Bora MISSIBAHOU

Je suis Agent Maîtrise en Logistique et Gestionnaire des Flux physique et Flux d'Information.

Aujourd'hui, Gestionnaire des Flux de Production dans la société ZODIAC AEROSPACE.

Mes compétences reposent sur plusieurs points:

- Organisationnelle

- Métier de la logistique

- Le relationnel, le travail d'équipe

Des valeurs indispensable pour motiver vos collaborateurs. Ce sont des points importants qui permettent de montrer la reconnaissance d'un employé dans un groupe, donc un salarier efficace et alaise dans un groupe "productif".



Mes compétences :

COMPÉTENCES Gestion des flux Optimiser les flux p

Sphinx Software

Sorties

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Excel

EDI